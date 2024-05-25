تصرف إنساني من مصطفى شوبير بعد تتويج الأهلي بلقب دوري أبطال أفريقيا

تصرف إنساني أقدم عليه مصطفى شوبير، حارس مرمى الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، عقب لحظات من إطلاق حكم المباراة التي جمعت فريقه بنظيره الترجي التونسي، في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا، صافرة النهاية، وتتويج «الأحمر» باللقب القاري.

مصطفى شوبير لم يذهب من أجل الاحتفال مع زملائه باللقب القاري مباشرةً، بل حرص على التوجه نحو أمان الله مميش، حارس مرمى فريق الترجي، لمواساته بعد خسارة اللقب، قبل أن يذهب للاحتفال مع الجماهير وسط زملائه.

الجماهير تشيد بتصرف مصطفى شوبير

تصرف مصطفى شوبير، الذي يعكس الروح الرياضية، سرعان ما انتشرت صورته عبر منصات التواصل الإجتماعي المختلفة، وأشادت الجماهير به، بينما وصفها البعض بأنها «لقطة النهائي».

وتمسك مصطفى شوبير بفرصته في التواجد بالتشكيل الأساسي في حراسة عرين الأهلي، بعد تألقه منذ أن منحه القدر الفرصة الذهبية، عقب إصابة الحارس الأساسي محمد الشناوي.

الأهلي يتوج بلقب دوري أبطال أفريقيا ويلاقي الزمالك في السوبر الأفريقي

وحافظ «شوبير» على نظافة شباكه في مباراتي النهائي، بعد أن انتهت مواجهة الذهاب في رادس بالتعادل السلبي، بينما حقق المارد الأحمر الفوز في لقاء الإياب بهدف نظيف، ليساهم في تتويج «الأحمر» بالنجمة القارية رقم 12.

وضرب الأهلي موعدا مع غريمه التقليدي الزمالك في السوبر الأفريقي، بعد أن توج الأول بلقب دوري أبطال أفريقيا، فيما حصد الآخر لقب الكونفدرالية.