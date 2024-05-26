مجلس الدولة يؤيد أحقية موظفة في إجازة لرعاية والدتها المريضة

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى جواز الترخيص لموظفة بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، بإجازة خاصة بدون مرتب لرعاية والدتها المسنة، نظرًا لظروفها الصحية وحالتها المرضية، لمدة محددة لا تتجاوز ثلاثة أشهر.

بداية الواقعة

قالت الجمعية في فتواها، إن المعروضة حالتها تشغل وظيفة أستاذ باحث مساعد متفرغ بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، وقد تقدمت بطلب للحصول على إجازة خاصة بدون مرتب لمدة عام لرعاية والدتها المُسنة نظرًا لظروفها الصحية، وقد أجازت المادة (93) من قانون تنظيم الجامعات الترخيص لعضو هيئة التدريس لأسباب ملحة في إجازة خاصة بمرتب أو بدون مرتب في أثناء الدراسة لمدة محددة لا تجاوز ثلاثة أشهر وفقًا للضوابط الواردة بتلك المادة.

أحقية أعضاء هيئة التدريس المتفرغين في إجازة

وأوضحت أنه كان الحق في هذه الإجازة مقررًا لأعضاء هيئة التدريس دون تفرقة بين كونهم متفرغين أم غير متفرغين، ولا ريب أن من أهم هذه الحقوق أحقيتهم في الإجازات المقررة لأعضاء هيئة التدريس، باعتبار أن الإجازات جزء من علاقة العمل ومن حقوق العامل المُقنَّنة في هذه العلاقة، وعليه فلا مانع من الترخيص للمعروضة حالتها بإجازة خاصة بدون مرتب لمدة محددة لا تجاوز ثلاثة أشهر.