نزاع بين الأعلى للثقافة والضرائب على 17 مليون جنيه ينتهي بالحفظ

أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، فتوى قضائية انتهت بحفظ النزاع القائم بين المجلس الأعلى للثقافة «الهيئة العامة للسينما سابقًا» ومصلحة الضرائب العقارية، بخصوص إلغاء الربط الضريبي على العقاررقم 371 الكائن بشارع الأهرام، وكذا براءة ذمة الوزارة من سداد مبلغ 17 مليون جنيه كضرائب عقارية.

تشكيل لجنة لرصد تفاصيل النزاع

قالت الجمعية في فتواها، إنها كلفت طرفي النزاع بتشكيل لجنة فنية برئاسة مدير مديرية المساحة بالجيزة، وعضو من مأمورية الشهر العقاري بمحافظة الجيزة، وممثل أو أكثر عن كل من طرفي النزاع، تكون مهمتها- بعد الاطلاع على أوراق النزاع، وما يقدمه طرفا النزاع من المستندات ومعاينة العقار محل النزاع- تحديد مالك العقارأو الحائز له، وتحديد السند القانوني لتلك الحيازة، وبيان أوجه استخدام العقار، وذلك طوال سنوات المطالبة بالضريبة، وعلى الأخص بيان ما إذا كان قد تم نقل الحق العيني بالانتفاع أو باستغلال العقار محل النزاع أو جزء منه إلى إحدى الشركات المملوكة للمجلس الأعلى للثقافة من عدمه، وذلك طوال سنوات المطالبة.

حفظ النزاع

وأوضحت الجمعية، أن أطراف النزاع لم تواف الجمعية بتقرير اللجنة الفنية المشار إليها حتى تاريخه على الرغم من حث الجهة عارضة النزاع على تقديمه، وكون عدم موافاة الجمعية العمومية بالتقرير يُعد عُدولا عن طلب عرض النزاع، الأمر الذي ينبئ عن عدولها عن طلب عرض النزاع، وهو ما يستوجب حفظه.