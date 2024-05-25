وزير البترول لـ قصواء الخلالي: محطات توليد الكهرباء تستهلك 60% من غاز مصر

قال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إن الطاقة أساسية لأي عملية تنمية، مؤكدا أنها المحرك لأمور التنمية بالقطاعات كافة، مشيرا الى أن الدولة المصرية بها أكثر من 100 مليون شخص ومترامية الأطراف، وبها مدن جديدة وتوسعات عمرانية وصناعية وتجارية وزراعية، وتصدير واستيراد وحركات في النقل، وهذه الأمور كلها تحتاج لطاقة ووقود.

وزير البترول: لدينا موارد طبيعية ونعمل على تنمية هذه الثروة

وأضاف الوزير خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج «في المساء مع قصواء»، تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، المذاع على فضائية «cbc»، أننا لدينا موارد طبيعية من بترول وغاز، ونعمل على تنمية هذه الثروة، والإحسان في استخدامها حتى تمثل قيمة مضافة تدعم الاقتصاد، مشيرا إلى إنتاجنا المحلي يكفي الثلثين ونستورد الثلث الآخر وهذا أمر جيد، لأن الاقتصاد المصري يستهلك في العام ما يوازي 55 مليار دولار من الوقود بكافة أشكاله «بوتجاز وبنزين وسولار ومازوت»، ننتج منها من 20 إلى 22، ونستورد شهريا ما يعادل مليار و100 مليون دولار.

وشدد «الملا» على أن منظومة الكهرباء كبيرة، وتحتاج كميات كبيرة من الوقود؛ إذ تستهلك وحدها ما يقرب من 60% من الغاز المصري، ويوجد ساعات ذروة في الصيف، وهذه الأوقات عبارة عن مواسم يكثر فيها استهلاك الغاز.