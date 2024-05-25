«الملا» يفتتح المرحلة الأولى لغرفة التحكم في شركة أنابيب البترول

تفقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية مشروعات أجهزة القياس الآلي لشبكة خطوط شركة أنابيب البترول، وأكد أن هذه الشبكة تعد شرايين التنمية التى تمتد من شمال إلى جنوب مصر، ولها دور حيوي في نقل الزيت الخام من اأماكن الإنتاج إلى مصافي التكرير، ومنها إلى المستودعات وأماكن الاستهلاك.

ولفت «الملا» إلى أهمية استخدام برامج التحول الرقمي في منظومة نقل الزيت الخام والمنتجات، للتحكم في سرعة تدفيع المنتج وإحكام الرقابة والتحكم على الخطوط، ما يسهل اتخاذ القرارات في التوقيت المناسب.

وخلال الجولة عرض المهندس نبوي محمود رئيس الشركة، شرحًا لأهمية الدور الذي تقوم به الشركة كحلقة وصل بين شركات الإنتاج ومصافي التكرير وشركات التوزيع من خلال شبكة كبيرة من الخطوط تصل اطوالها إلى 6300 كيلومتر تمتد بين جميع محافظات الجمهورية بالإضافة إلى 66 محطة تدفيع و155 مستودعات تخزين الخام والمنتجات البترولية.

وأوضح أنه تم إنشاء منظومة متكاملة للتحول الرقمى فى العمليات بهدف رفع كفاءة عمليات التدفيع والتخزين بالمحطات ومن ثمّ رفع كفاءة منظومة التداول الأمن للمنتجات والخام من خلال توفير البيانات لدعم عمليات اتخاذ القرار، بالإضافة إلى إحكام عمليات المراقبة والتحكم لجميع المحطات.

وأشار إلى أنه تم توريد وتركيب أجهزة القياس الآلي لمنسوب المستودعات بنظام RTG على كافة مستودعات الشركة، كما تم إنشاء نظام قياس معدل السريان على جميع الخطوط، حيث تم الانتهاء من تركيب 77 جهازًا على 10 خطوط في المرحلة الأولى.

افتتاح المرحلة الأولى لغرفة التحكم

وعلى هامش الزيارة، افتتح الملا المرحلة الأولى لغرفة التحكم والمراقبة (الاسكادا) بشركة أنابيب البترول، والتي شملت إنشاء نظام المراقبة والتحكم والكشف المبكر عن أي تسريبات بالخطوط (10 خطوط كمرحلة أولى).

وعقب الافتتاح، أوضح الملا أهمية هذا المشروع الذي يأتي على غرار نظام الاسكادا بالشبكة القومية للغازات الطبيعية، حيث يهدف إلى تحقيق اقصى درجات التامين والتحكم وتدقيق البيانات فى منظومة نقل الزيت الخام من مواقع الإنتاج إلى مصافى التكرير ومن ثم نقل المنتجات البترولية إلى اماكن التوزيع والاستهلاك.