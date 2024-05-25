وزير البترول: تحول رقمي هائل في مصافي التكرير لتعظيم القدرة الإنتاجية

أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أن استراتيجية قطاع البترول تولي أهمية لتطبيق برامج التحول الرقمي ضمن مشروع تطوير وتحديث القطاع الذي بدء تنفيذه في 2016، وأن استخدام التحول الرقمي في مصافي التكرير المصرية ومعاملها الكيميائية جزء أصيل من هذه الاستراتيجية لتصبح معامل رقمية تتيح نتائج دقيقة للعمليات الإنتاجية بحيث تكون المواد البترولية مطابقة للمواصفات والأكواد المصرية والعالمية.

جاء ذلك خلال زيارته التفقدية للمنطقة الجغرافية البترولية بمسطرد لمتابعة موقف تنفيذ مشروعات التوسعات الجديدة بالمنطقة مشيرًا إلى أهمية منطقة مسطرد البترولية أعرق وأهم المناطق البترولية في مصر لما لها من دور فعال في منظومة توفير إمدادات الوقود بالسوق المحلي خاصة أنها تشمل الأنشطة البترولية المختلفة من مجال تكرير وتصنيع البترول والنقل والتداول والتوزيع، وأن ما شهدته تلك المنطقة خلال الفترة الأخيرة من اعمال تطوير يدعو للفخر.

المستودعات الجديدة بمسطرد

وأضاف الملا ان المستودعات الجديدة الجاري إنشاؤها بالمنطقة الجغرافية الجديدة بمسطرد ستسهم إيجابيا في تعظيم القدرة الإنتاجية وعمليات التخزين والتدفيع لشركات التوزيع والتسويق لتواكب التنمية الاقتصادية المستهدفة ، لافتاً إلى أن جميع المستودعات تم ربطها رقمياً مع هيئة البترول لتعطى بيانات لحظية للأرصدة بهذه المستودعات.

اطلع الوزير ومرافقوه على موقف تنفيذ المشروعات الجديدة بالمنطقة الجغرافية البترولية بمسطرد، حيث استعرض المهندس وائل رزق رئيس شركة القاهرة لتكرير البترول أهم المشروعات التى تقوم بتنفيذها شركة بتروجت وتشمل مشروع إنشاء 12 صهريج مواد بترولية مختلفة، ومشروع الخلط الآلي للبنزين بانواعه لمواكبة المواصفات العالمية، بالإضافة إلى مشروع إنشاء شبكة إطفاء جديدة لشركات المنطقة الجغرافية البترولية بمسطرد.

ووجه الملا بالانتهاء من المشروعات ذات الأولوية في منظومة توفير المنتجات البترولية ، وذلك بالتنسيق والتعاون مع شركات القطاع ، وباستخدام احدث النظم والتقنيات المتطورة والحفاظ على البيئة.

تطبيق التحول الرقمي في أخذ العينات وتحليلها

وخلال الزيارة تم استعراض مشروع تطبيق نظام إدارة المعامل الكيميائية(LIMS) والذي يأتى في إطار استراتيجية الوزارة لتطبيق نظم التحول الرقمي من خلال مشروع تطوير وتحديث القطاع ، ويهدف إدارة نظم المعامل الكيميائية إلى ربط 13 شركة بترولية من خلال عمل نظام متكامل بين هيئة البترول والشركات التابعة لها ، لتكوين قاعدة بيانات قوية ومتابعة لحظية لمخرجات الوحدات الإنتاجية وسرعة إتخاذ القرار المناسب ، حيث تم الانتهاء من التشغيل التجريبي والتشغيل الفعلي لكافة الشركات المشاركة بالمشروع .

واستعرض الوزير تجربة تطبيق التحول الرقمي لمسار أخذ العينات وتحليلها وتسجيل نتائجها بدء من تدفيع الزيت الخام بانابيب منطقة السخنة حتى وصوله لمعمل الشركة بمسطرد لتكريره وإنتاج المازوت الذى يتم تدفيعه للشركة المصرية للتكرير لإنتاج منتجات بترولية عالية القيمة .

وأشاد الملا ببرامج التحول الرقمي في مسار أخذ العينات وتحليلها لتحديد المواصفات القياسية بدء من تدفيع البترول الخام إلى مصافي التكرير لإنتاج مواد بترولية التى يتم ايضاً التأكد من مطابقتها للمواصفاتها القياسية قبل طرحها في السوق المحلى ، وذلك مقارنة بالطرق التقليدية التى كانت تستخدم في الماضي.

تفقد معمل التحليل المركزي بمصفاة القاهرة

وتفقد وزير البترول معمل التحليل المركزي بمصفاة القاهرة لتكرير البترول ، كما تفقد المنطقة الجغرافية الجديدة بمسطرد والتي تشهد تنفيذ 12 صهريج مواد بترولية.