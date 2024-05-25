«الفتوى والتشريع»: تأييد منح مواطن ترخيص بناء بعقد ابتدائي في كفر الشيخ

انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع إلى أحقية مواطن يمتلك قطعة أرض ناحية المنشأة الصغرى مركز قلين، بمحافظة كفر الشيخ، في استخراج تراخيص البناء الخاصة به.

بداية الواقعة

قالت الجمعية في فتواها، إنه بموجب عقد بيع ابتدائي مواطن عمارة قطعة أرض بمساحة (6 س 7 ط) بناحية المنشأة الصغرى مركز قلين، بمحافظة كفر الشيخ، داخل الحيز العمراني، وأقام دعوى أمام محكمة قلين الجزئية بصحة توقيع البائع على العقد المشار إليه، حُكم فيها بصحة التوقيع، ثم تقدم بطلب إلى الوحدة المحلية لقرية ميت الديبة مركز قلين؛ لاعتماد مشروع تقسيم هذه الأرض، واستصدار تراخيص البناء عليها مستندًا في ذلك إلى عقد البيع الابتدائي المشار إليه.

وأوضحت، وبعرض هذا العقد غير المسجل على إدارة الشئون القانونية بالمحافظة انتهت إلى عدم عمل جواز مشروع التقسيم، إلا بموجب عقود ملكية مسجلة أو صحيفة وحدة عقارية أو الشهادات المستخرجة منها أو عقود بيع ابتدائية مشمولة بصحة ونفاذ ومشهرة وفقا لأحكام قانون الشهر العقاري وقانون السجل العيني.

أحقية المواطن في استخراج التراخيص

واستكملت، لما كان عقد البيع غير المسجل سند المعروضة حالته يخوله الانتفاع بالأرض المبيعة بجميع وجوه الانتفاع، ومن بينها طلب اعتماد مشروع تقسيمها، واستصدار تراخيص البناء عليها على وفق ما انتهت إليه الجمعية العمومية في فتاوي سابقة، فضلا عن أن المشرع لم يجعل العقد المسجل ضمن المستندات الواجب إيداعها واللازمة للإعلان عن مشروع التقسيم، ومن ثم لا يجوز للجهة الإدارية الامتناع عن السير في إجراءات اعتماد مشروع التقسيم، أو الامتناع عن السير في إجراءات استخراج تراخيص البناء في الحالة المعروضة بسبب عدم وجود عقد بيع مسجل.