ملخص الحلقة الثانية من مسلسل مليحة.. عز الدين القسام يقاوم وعد بلفور

أحداث مهمة شهدها ملخص الحلقة الثانية مسلسل مليحة، والذي يبدأ برواية تاريخية لاحتلال اليهود للأراضي الفلسطينية بموجب وعد بلفور، وتصدي المقاومة الفلسطينية لهم بقيادة عز الدين القسام، وبعد مرور السنوات وتمكين اليهود من أراضي الفلسطينيين، يعيش الشعب ويلات ومآسي لا تنتهي، من أجل الدفاع عن أراضيهم.

ملخص الحلقة الثانية مسلسل مليحة

ويسلط ملخص الحلقة الثانية من مسلسل مليحة الضوء على فترة ما بعد ثورات الربيع العربي، وبالتحديد عام 2012، حيث تشهد الحدود المصرية الغربية فترة من أسوأ الفترات بسبب العصابات المسلحة والمخربين، لكن الجنود والضباط على الجبهة يعيشون بمبدأ وقاعدة «خلي دايما عندك أمل حتى لو 1%» التي يتوارثونها من بعضهم دفعة بعد دفعة.

استشهاد عمار وجنين في أعمال شغب في ليبيا

وتعرضت مليحة لتهدايدات المسلحين، وارتقى والداها جنين وعمار، وأصيب جدها نتيجة هذا القصف، وبمزيد من الألم والحزن دفنت الأسرة أبناءها جنين وعمار في ليبيا بصحبة الشهداء الذين سقطوا نتيجة هذه العملية، ولم تجد الأسرة مفرا من العودة إلى مصر بصحبة مجموعة من المصريين المقيمين بليبيا، وتوجهت الشاحنة عبر الحدود المصرية الغربية، إلا أن شخصا مسلحا استقل نفس الشاحنة مع الركاب، وتمكن من زرع قنبلة، كانت من شأنها أن تقتل الناجين من العصابات المسلحة في ليبيا.

قوات حرس الحدود تتصدى لإرهابي فجر أتوبيس

وخلال ملخص الحلقة الثانية مسلسل مليحة، استوقفت قوات حرس الحدود السيارة القادمة من ليبيا لاستكمال الإجراءات القانونية والتفتيش والكشف عن أوراق المسافرين، وفي هذه الاثناء تمكنت القوات من الإمساك بالإرهابي المسلح الذي زرع القنبلة واشتبك معه أحد الضباط حينما حاول الهروب، وتمكن المقدم أدهم (دياب) من إنقاذ والد جنين الذي كان موجودا داخل السيارة نتيجة إصابة قدمه.

وكانت أسرة مليحة الفلسطينية المهجرة، قررت العودة إلى مصر بعد حرب العصابات المسلحة في ليبيا عام 2012، باعتبارها الأقرب إلى فلسطين، لتتذكر مليحة وأسرتها انتفاضة الأقصى الثانية عام 2000 والتي على أثرها نزحت أسرتها للعيش في مخيمات اللاجئين، ومن ثم تم تهجيرهم قسريا إلى ليبيا.