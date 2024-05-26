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أول تدوينة لأحمد السعدني منذ وفاة والده: الأهلي سيد أسياد إفريقيا

كتب:

ياسمين محمود
04:13 ص | الأحد 26 مايو 2024
أحمد السعدني

أحمد السعدني

حرص الفنان أحمد السعدني عبر حسابه بموقع التدوينات القصيرة «X» على تهنئة النادي الأهلي، بعد فوزه على نظيره الترجي التونسي في نهائي دوري أبطال إفريقيا، والتتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا، للمرة الـ12 في تاريخه.

وكتب أحمد السعدني في اول تفاعل له عبر السوشيال ميديا بعد وفاة والده صلاح السعدني قائلا: «ألف مبروك للنادي الأهلي وجماهيره العظيمة التتويج باللقب الـ12 سيد أسياد إفريقيا يحطم كل الأرقام القياسية الـ13 يا أهلي».

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