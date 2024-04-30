أحمد السعدني وأشرف زكي أول الحضور في عزاء عصام الشماع (صور)

تتلقى، اليوم الثلاثاء، أسرة الكاتب عصام الشماع الذي رحل عن عالمنا أمس الاثنين، عزائه في مسجد الشرطة بمنطقة الدراسة.

وحرص على حضور عزاء الراحل عصام الشماع الفنان ونقيب المهن التمثيلية أشرف زكي، والفنان أحمد السعدني، والفنان محمد محمود عبد العزيز، الذين كانوا في مقدمة الحضور.

وشُيع جثمان الكاتب الكبير من مسجد السيدة نفيسة أمس بعد صلاة الظهر، وحرص على حضور تشييع الجثمان عدد من النجوم، من بينهم محمود قابيل وأحمد السعدني، حيث شهدت الجنازة أول ظهور له بعد وفاة والده الفنان الكبير صلاح السعدني.

السيرة الذاتية لـ«الشماع»

ووُلد «الشماع» في 29 سبتمبر 1955 بالقاهرة ودرس الطب والجراحة في جامعة عين شمس، وحصل على البكالوريوس سنة 1982، وهو مخرج وكاتب وله العديد من اﻷعمال الفنية التي تحمل رؤى جديدة منها المسلسلات التلفزيونية «رجل من زمن العولمة» و«نافذة على العالم» و«قمر 14»، كما كتب السيناريو لعدد من اﻷفلام، منها «الجنتل» و«راندفو».

وآخر أعمال «الشماع» هو فيلم «الفاجومي» الذي قام بكتابة السيناريو والإخراج له، ويحكي قصة حياة الشاعر المصري أحمد فؤاد نجم، وفي 2011 اُنتخب نائبا لرئيس مجلس إدارة جمعية كتاب ونقاد السينما.