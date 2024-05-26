أدعية الصفا والمروة.. «البحوث الإسلامية» يوضح ماذا يمكن أن يقول الحاج؟

أدعية الصفا والمروة، أوضحها مجمع البحوث الإسلامية، التابع للأزهر الشريف، بالتزامن مع اقتراب موسم الحج، إذ يعد السعي بين الصفا والمروة ركنا أساسيا من أركان الحج لا يكتمل الحج بدونه، لذلك أوضح المجمع الأدعية التي يمكن ترديدها أثناء أداء هذه الشعيرة من بين شعائر الحج.

أدعية الصفا والمروة

وحول أدعية الصفا والمروة، أشار مجمع البحوث الإسلامية، إلى أن الدعاء في السعي بين الصفا والمروة يكون في كل شوط، موضحاً أنه يبدأ عند توجه الحاج إلى جبل الصفا، حيث يقرأ قول الله تعالى: (إن الصفا والمَرْوَةَ مِن شَعَائر الله) ثم يقول: نبدأ بما بدأ الله به، وينظر إلى الكعبة أو متجها إلى الكعبة ويقول: الله أكبر لا إله إلا الله وحده لا شريكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكَ، وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْء قدير، لا إله إلا الله وحده، أنجز وعده، ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده»، على أن يرددها ثلاث مرات.

أدعية السعي بين الصفا والمروة

وفي إطار الحديث عن أدعية الصفا والمروة، لفت "البحوث الإسلامية" في منشور لها عبر صفحته الرسمية، أن للحاج بعد ذلك، أن يدعو الله عز وجل في كل شوط بخيرات الدنيا والآخرة، مشيرا إلى أنه إذا وصل إلى جبل المروة وصعد عليه، يقول نفس الأذكار والدعوات التي كان قالها على جبل الصفا.

دعاء الصفا والمروة

وفي سياق الحديث عن أدعية الصفا والمروة، أوضح المجمع أن الحاج في كل شوط من أشواط السعي بين الصفا والمروة، كلما وصل إلى جبل الصفا هلل وكبر، ويصلي على النبي محمد، صلى الله عليه وآله وسلم، و يتوجه بالدعاء إلى الله سبحانه وتعالى بما يريد ويرغب، وعند بلوغ المروة، يقف الحاج أو المعتمر لبعض الوقت ويفعل مثل ما فعله عند الصفا، داعيًا الله تعالى بما تشاء، ويكون ذلك هو انتهاء الشوط ومن ثم بدء العد في الشوط الأخر حتى إتمام الـ 7 أشواط.