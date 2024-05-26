خبير سياسي: مصر تتحرك في 3 مسارات لدعم القضية الفلسطينية

قالت الدكتورة إيمان زهران، أستاذ في العلوم السياسية، إن الموقف المصري تجاه القضية الفلسطينية سواء من خلال التصريحات أو التحركات على كل المستويات الإقليمية والدولية ترسخ رؤية مصر ومرجعيتها لأولوية القضية الفلسطينية، وأبعاد الحل الشامل والعادل.

مصر تتحرك في 3 مسارات لدعم القضية الفلسطينية

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميين باسم طبانة ولمياء حمدين، ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أن مصر رؤيتها السياسية تجاه القضية الفلسطينية تجرى على 3 مسارات، المسار الأول سياسي، ومتعلق بعمليات التفاوض والحل الشامل ووجود دولة فلسطينية على حدود 1967، والمسار الثاني الإغاثي والإنساني، يتمثل في التزام القاهرة بإرسال المواد الإغاثية بشكل واضح ومستمر ومستدام.

تنسيقات بين القاهرة وكل القوى الدولية

وأشارت إلى أن المسار الأخير يتمثل في الدور القانوني، موضحة أن الدولة المصرية تتمسك بالشق القانوني ومبادئ القانون الدولي والإنساني واتفاقيات جنيف لإدارة الصراع، موضحة أن هناك تنسيقات بين القاهرة وكل القوى الدولية في ملف القضية الفلسطينية على المستويين الإنساني والسياسي.