موعد صرف مرتبات شهر يونيو 2024.. قبل أم بعد عيد الأضحى؟

قررت وزارة المالية تبكير موعد صرف مرتبات يونيو 2024 عن نهاية الشهر قبل عيد الأضحى المبارك الذي يحلّ 17 يونيو المقبل، بسبب إغلاق السنة المالية 2023-2024.

وأوضحت الوزارة وفق شريف خيري، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، أنّ الفترة بين 9 حتى 13 يونيو ستكون موعدا لصرف مرتبات العاملين في الدولة، حيث يجري صرف المرتبات خلال الأيام التالية:

موعد صرف مرتبات شهر يونيو 2024

- الأحد 9 يونيو 2024 اليوم الأول لموعد صرف مرتبات شهر يونيو 2024.

- الاثنين 10 يونيو اليوم الثاني لموعد صرف مرتبات شهر يونيو 2024.

- الثلاثاء 11 يونيو اليوم الثالث لموعد صرف مرتبات شهر يونيو 2024

- الأربعاء 12 يونيو اليوم الرابع لموعد صرف مرتبات شهر يونيو 2024.

- الخميس 13 يونيو اليوم الخامس والأخير لموعد صرف مرتبات شهر يونيو 2024.

وأكد خيري، أنّ مستحقات العاملين بالدولة ستكون متاحة في ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة ضمن المنظومة المالية الإلكترونية، مناشدا العاملين في الجهات الإدارية عدم التزاحم أمام ماكينات الصراف الآلي، خاصة أنّ المرتبات ستكون متاحة بأي وقت اعتبارًا من تاريخ الصرف المحدد للجهات الإدارية.