وزارة المالية تستعد لصرف مرتبات شهر مايو.. «اعرف هتقبض إمتى»
كتب:
محمد سيف
10:40 ص | السبت 11 مايو 2024
مرتبات مايو
تستعد وزارة المالية لصرف مرتبات شهر مايو الجاري، إذ بدأت مراجعة المؤسسات العاملة في الجهاز الإداري بالدولة تهميدًا لتجهيز المخصصات المالية في الموعد المحدد سلفًا، وهو يوم 24 مايو الجاري 2024، مع مراعاة تطبيق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية، لتخفيف التزاحم على ماكينات «ATM» الصراف الآلي.
صرف مرتبات شهر مايو 2024
وكشفت وزارة المالية عن جدول صرف مرتبات شهر مايو 2024 من ماكينات «ATM»، وكذلك صرف المستحقات المالية المتأخرة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة.
وتستعرض «الوطن» مواعيد صرف مرتبات شهر مايو 2024 وفق المعلن من قبل وزارة المالية، وهي كالتالي:
- صرف مرتبات شهر مايو 2024
يبدأ صرف مرتبات شهر مايو 2024 من ماكينات الـATM وما يتقاضاه العاملون بخلاف المرتبات، خلال 5 أيام، كما يلي:
الخميس 23 مايو 2024
الأحد 26 مايو 2024
الاثنين 27 مايو 2024
الثلاثاء 28 مايو 2024
الأربعاء 29 مايو 2024
- صرف المستحقات المالية المتأخرة للعاملين
وحددت وزارة المالية موعد صرف متأخرات شهر مايو 2024 وهي عبارة عن «حوافز - مكافآت - بدلات - كل المتغيرات» على مدار 3 أيام، وهي:
الأربعاء 8 مايو 2024
الخميس 9 مايو 2024
الأحد 12 مايو 2024.