موعد صرف مرتبات شهر إبريل.. هل يتم قبل العيد؟

حسمت وزارة المالية موعد صرف مرتبات شهر إبريل، بعدما تداول المواطنون أنباء حول إمكانية صرفها قبل عيد الفطر المبارك، إذ قالت الوزارة أن مرتبات شهر إبريل سيتم صرفها في أيام الأحد والاثنين والثلاثاء الموافق 21 و22 و23 إبريل 2024، مؤكدة أنه لم تصدر حتى الآن أي إشارة بشأن تقديم موعد صرف مرتبات شهر إبريل 2024 قبل عيد الفطر المبارك.

موع صرف مرتبات إبريل

وبحسب بيانات الوزارة، فإنه من المقرر صرف مرتبات شهر إبريل 2024 يوم 21 المقبل لوزارة القوى العاملة، ووزارة الإسكان والمرافق، ووزارة التضامن الاجتماعي، ومديريات الطرق والنقل، ومجلس النواب، ومجلس الأمن القومي، والأمانة العامة لمجلس الدفاع الوطني، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والتموين والتجارة الداخلية، والجهاز المركزي للمحاسبات، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، والمجلس الأعلى للصحافة.

وتابعت الوزارة، أن مرتبات شهر أبريل 2024 التي سيتم صرفها في يوم 22 من الشهر ستكون لوزارة التعليم العالي، ووزارة التنمية المحلية، ووزارة العدل، والكهرباء والطاقة، والتخطيط، والزراعة، والخارجية، والشباب والرياضة، والمالية، الاستثمار، التعاون الدولي، التربية والتعليم، بالإضافة إلى المحكمة الدستورية العليا، الأزهر، دار الإفتاء المصرية، هيئة النيابة الإدارية، الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، هيئة قضايا الدولة، مجلس الوزراء، النيابة العامة، واللجنة العليا للانتخابات.

تغذية ماكينات الصراف الآلي

في المقابل، كشفت مصادر مسؤولة بالقطاع المصرفي، عن قيام البنوك بوضع خطة واضحة لتغذية ماكينات الصراف الآلي خلال أيام عيد الفطر المبارك، حيث يتخطى عدد ماكينات الصراف الآلي حاليا نحو 25 ألف ماكينة تابعة لكافة البنوك تغطي أنحاء الجمهورية.