أكشن ورسوم متحركة.. 3 أفلام جديدة تتصدر قائمة الإيرادات خلال ساعات

شهد شباك التذاكر العالمي طرح مجموعة جديدة من الأفلام خلال الساعات الماضية، والتي نجحت في تصدر قائمة الإيرادات في أقل من 24 ساعة من طرحها في دور العرض السينمائية بالولايات المتحدة الأمريكية والعالم، ومن بينها فيلم الأكشن «Furiosa: A Mad Max Saga» للمخرج جورج ميلر.

تصدر فيلم Furiosa: A Mad Max Saga قائمة الإيرادات في يومه الأول بدور السينما الأمريكية محققًا 10.2 مليون دولار، ويعتبر الفيلم هو الجزء الخامس في سلسلة أفلام Mad Max، ويضم في بطولته مجموعة من نجوم هوليوود من بينهم أنيا تايلور، كريس هيمسوورث، توم بيرك، ناثان جونز وأنجوس سامبسون، وذلك بحسب موقع «موجو بوكس أوفيس».

The Garfield Movie يحقق 57 مليون دولار في يومه الأول بالسينمات

أما المركز الثاني في قائمة الإيرادات جاء من نصيب فيلم الرسوم المتحركة The Garfield Movie، الذي حقق إيرادات في يومه الأول بلغت 8.4 مليون دولار في السينمات المحلية بالولايات المتحدة الأمريكية، بينما حقق في السوق الخارجية 49 مليون دولار، ليصبح الإجمالي 57.4 مليون دولار.

وحقق فيلم السيرة الذاتية Sight إيرادات بلغت مليون و99 ألف دولار في يومه الأول بدور السينما، ليأتي في المركز السابع في قائمة الإيرادات، وهو فيلم من إخراج أندرو حيات، وتدور أحداث الفيلم حول مينج وانج، وهو مهاجر صيني إلى الولايات المتحدة أصبح جراح عيون مشهور، وهو مأخوذ عن سيرته الذاتية التي نشرها عام 2016 بعنوان «From Darkness to Sight».