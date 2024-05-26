من ممثل في هوليوود إلى رئيس أمريكا.. قصة رونالد ريجان في فيلم جديد

تستعد دور العرض السينمائي، لاستقبال فيلم جديد خلال الأسابيع المقبلة، بعنوان «Reagan»، يقدم السيرة الذاتية للرئيس الـ40 للولايات المتحدة الأمريكية، رونالد ريجان، ورحلته من الطفولة إلى البيت الأبيض، وهي الشخصية التي يجسدها الممثل دينيس كويد، ضمن أحداث الفيلم الذي يحمل توقيع المخرج شون ماكنمارا، وفقا لما نشره موقع «هوليوود ريبورتر».

«من جذور البلدة الصغيرة إلى بريق هوليوود، ثم إلى قيادة المسرح العالمي، يعد ريجان رحلة سينمائية للتغلب على الصعاب، يجسد من خلالها روح الحلم الأمريكي التي لا تقهر»، ويقدم الفيلم الرحلة التي بدأها رونالد ريجان كممثل في هوليوود ثم رئيس نقابة ممثلي الشاشة، ومن بعدها حاكم لولاية كاليفورنيا، قبل أن يجلس على كرسي رئاسة الولايات المتحدة لمدة 8 سنوات متواصلة.

قصة وأبطال فيلم «Reagan»

ويتضمن فيلم «Reagan»، أحداثا كبرى، طوال حياة رونالد ريجان، بما في ذلك المواجهات مع المتنمرين في مرحلة الطفولة، والوقت الذي قضاه على رأس نقابة ممثلي الشاشة، وصعوده في السياسة منذ سنواته كحاكم لولاية كاليفورنيا إلى رئيس الولايات المتحدة في نهاية المطاف، ومن المقرر أن يجري طرح الفيلم في دور العرض السينمائي حول العالم، بحلول 30 أغسطس المقبل.

ويضم الفيلم في بطولته، مجموعة من نجوم هوليوود، من بينهم بينيلوبي آن ميلر، التي تلعب دور السيدة الأولى نانسي ريجان، وجون فويت، في دور فيكتور بتروفيتش، ومينا سوفاري في دور زوجة ريجان الأولى جين وايمان، وليزلي آن داون في دور مارجريت تاتشر، وديفيد هنري في دور ريجان، خلال مرحلة المراهقة، وكيفن ديلون في دور جاك وارنر، وأماندا ريجيتي وجاستن شاتوين، في دور نيللي وجاك، والدي ريجان.