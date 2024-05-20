لماذا اختار أكرم حسني القط «جارفيلد» لدخول عالم دوبلاج الكارتون؟

أعلن النجم أكرم حسني عن طرح فيلم «جارفيلد» عبر حسابه على «إنستجرام»، من خلال نشر بوستر الفيلم المقرر طرحه في 23 مايو الحالي، ويجسد فيه دور الشخصية الرئيسية في الكارتون، وهي شخصية القط جارفيلد.

شخصية القط «جارفيلد»

الفيلم، الذي يتعاون فيه أكرم مع شركة سوني بيكتشر العالمية، يضم مجموعة من الفنانين من دول عربية مختلفة، بما في ذلك ممثلين من سوريا والسعودية والإمارات، ولكن المفاجأة تكمن في ظهور ابن أكرم حسني، ياسين، لأول مرة في عمل فني بصوته فقط، ليؤدي دور شخصية القط «جارفيلد» وهو صغير.

أسباب قبول أكرم حسني تقديم شخصية جارفيلد

وعن أسباب تحمس أكرم حسني لهذه التجربة، خاصةً أنها التجربة الأولى له في عالم الدوبلاج، أوضح أنه يشعر بمودة خاصة تجاه شخصية جارفيلد، وهي شخصية رسوم متحركة تم ابتكارها في السبعينات وتعد واحدة من الشخصيات البارزة في عالم الرسوم المتحركة.

وقال أكرم حسني في تصريحات تلفزيونية، إن جارفيلد يشبهه في أشياء كثيرة، من بينها حُب الأكل والكسل، موضحًا: «لما مبيبقاش عندي شغل بتلاقيني قاعد على الكنبة باكل وبتفرج على التلفزيون مبعملش حاجة»، بجانب هذا أنه حينما عُرض عليه المشروع استشار ابنه ياسين وابنته رُبى وتحمسوا جدًا وشجعوه على خوض هذه التجربة.