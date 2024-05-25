خلال زيارته للإسماعيلية.. وزير الاتصالات يفتتح مبنى البريد بالمحافظة

في مستهل زيارته لمحافظة الإسماعيلية لافتتاح وتفقد عدد من مشروعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد في المحافظة، عقد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اجتماعا اليوم مع اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، في ديوان عام المحافظة؛ تم خلاله مناقشة مستجدات العمل في عدد من المشروعات التي تنفذها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالمحافظة، والتي من أبرزها المتعلقة بمجالات التحول الرقمي، وتطوير البنية التحتية الرقمية، بالإضافة إلى المشروعات التي تنفذها الوزارة في قرى حياة كريمة بالمحافظة.

افتتح الوزير مكتب بريد الإسماعيلية الرئيسي

كما افتتح الدكتور عمرو طلعت، واللواء شريف فهمي بشارة مبنى منطقة بريد الإسماعيلية، ومكتب بريد الإسماعيلية الرئيسى بعد تطويرهما وتزويدهما بأحدث الحلول والنظم التكنولوجية، وذلك في إطار الجهود المبذولة لتطوير البريد المصرى ورفع كفاءة فروعه على مستوى الجمهورية؛ لتقديم جميع الخدمات الحكومية والبريدية والمالية المتكاملة وخدمات مصر الرقمية بصورة متميزة للمواطنين فى جميع المحافظات، حيث كان فى استقبالهما عبده علوان نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد لشؤون المناطق البريدية.

ويتكون مبنى منطقة بريد الإسماعيلية من خمسة طوابق تضم جميع أعمال منطقة الإسماعيلية الإدارية واللوجستية والخدمية؛ ويضم مركز حركة وخزينة رئيسية ومكاتب إدارية بالإضافة إلى مكتب بريد الإسماعيلية الرئيسي بالدور الأرضي.

وخلال جولته داخل مكتب بريد الإسماعيلية الرئيسي دار حوار مفتوح بين الدكتور عمرو طلعت وعدد من المواطنين المتواجدين داخل المكتب، حيث استفسر الدكتور عمرو طلعت عن آرائهم حول مدى جودة الخدمات المقدمة لهم، واستمع إلى مقترحاتهم حول مزيد من التطوير.

كذلك تحدث الدكتور عمرو طلعت مع العاملين، وأثنى على مجهوداتهم؛ وطالبهم ببذل أقصى الجهود في سبيل توفير الخدمات المقدمة للمواطنين بكفاءة ويسر.

ويصل عدد مكاتب البريد فى منطقة بريد الإسماعيلية إلى 57 مكتب بريد؛ حيث تم تطوير 42 مكتب بريد تشمل 4 مكاتب بريد ضمن مبادرة حياة كريمة تم تطويرها بالكامل وجارٍ تطوير باقى مكاتب المنطقة.

وفي سياق متصل؛ أجرى الدكتور عمرو طلعت، واللواء شريف فهمى بشارة زيارة تفقدية لمركز خدمة عملاء المصرية للاتصالات بمنطقة السلطان حسين الذى يقدم خدماته لأكثر من 28625 عميلاً، وكان فى استقبالهما المهندس محمد نصر العضو المنتدب والرئيس التنفيذى للشركة المصرية للاتصالات.

وأوضح المهندس محمد نصر أن الشركة المصرية للاتصالات تحرص على مواكبة التغيرات المتسارعة في احتياجات العملاء وتطور متطلباتهم، وتسعى دوماً إلى تقديم خدمات مبتكرة وتحسين تجربة العملاء والحفاظ على ريادتها لسوق الاتصالات المصرية، كما أكد على حرص الشركة على الاستماع مباشرة من الزملاء في المواقع المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية لضمان التحسين المستمر في مستوى الخدمات المقدمة.

الجدير بالذكر أن الدكتور عمرو طلعت يزور اليوم محافظة الإسماعيلية لافتتاح وتفقد عدد من مشروعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد في المحافظة، ومن المقرر أن تتضمن الزيارة تفقد مركز إبداع مصر الرقمية «كريتيفا» بجامعة قناة السويس.