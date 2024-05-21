انطلاق قمة تكني لريادة الأعمال تحت رعاية وزارتي الاتصالات والشباب والرياضة

أعلنت قمة تكني، الحدث الدولي الأكبر في منطقة البحر المتوسط المتخصصة في مجالات الاستثمار والتكنولوجيا وريادة الأعمال، انطلاق النسخة الثالثة من قمة تكني القاهرة في الفترة من 25 حتى27 مايو، على أن تشهد القمة انطلاق أولى أيامها في أجواء تاريخية بمركز إبداع مصر الرقمية بقصر السلطان حسين كامل، وذلك بحضور الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، حيث تأتي النسخة الثالثة للقمة تحت رعاية وبالتعاون مع الوزارتين، وتستمر فعاليات اليومين الثاني والثالث في استاد القاهرة الدولي، تحت رعاية وبالتعاون مع وزارتي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والشباب والرياضة.

مناقشة 10 مسارات مختلفة تتضمن التكنولوجيا الإبداعية

ومن خلال النسخة الثالثة لقمة تكني في القاهرة، سيتم مناقشة 10 مسارات مختلفة تتضمن التكنولوجيا الإبداعية، والتمكين التكنولوجي، والتجارة الإلكترونية، والتكنولوجيا التعليمية، والتكنولوجيا المالية، والتكنولوجيا الصحية، والاستثمار، والدعاية والإعلان، وأكاديمية الأعمال للمشروعات الناشئة، و50 ورشة عمل يقدمها متخصصون وخبراء محترفون.

القمة تستضيف أكثر من 300 متحدث

وتستضيف القمة هذا العام أكثر من 300 متحدث و180 مستثمرا من أكثر من 70 دولة وأكثر من 45 عارضا وأكثر من 500 شركة ناشئة، ومن المتوقع أن يحضر القمة في نسختها الحالية أكثر من 25 ألف شخص.

وتلعب قمة تكني دورًا حيويًا في ربط رواد الأعمال الطموحين بالموارد والدعم اللازمين لمساعدتهم على تحقيق طموحاتهم وتطوير مشروعاتهم بنجاح، ما يسهم في تعزيز الابتكار والنمو الاقتصادي، إذ توفر القمة منصة لعرض الأفكار المبتكرة وتعزيز الشراكات واستكشاف الاتجاهات الناشئة في مختلف القطاعات بمنطقة البحر الأبيض المتوسط.