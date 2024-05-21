«البلشي»: التوافق مع وزير الأوقاف على تصوير الجنازات وفق الضوابط الدولية

اجتمع الكاتب الصحفي خالد البلشي نقيب الصحفيين، وعدد من القيادات الإعلامية، مع الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، بمقر المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بالقاهرة، لبحث آليات تصوير الجنازات، وتوافق المجتمعون على وضع الضوابط المهنية المتعارف عليها دوليا بما يحفظ حق وسائل الإعلام في ممارسة دورها المهني ويحفظ حرمة دور العبادة وجلال موقف الموت.

ضوابط تصوير الجنازات

قال «البلشي» في بيان، إنه جرت دراسة الأمر بكل أبعاده، إذ أكد الجميع احترام قدسية دور العبادة، واحترام جلال مشهد الموت واحترام مشاعر أهل الميت واحترام حرية الصحافة والإعلام ودورهما الوطني في آن واحد، ومراعاة لكل القيم الأخلاقية والإنسانية والمهنية جرى الاتفاق على صيغة توافقية لا يجور فيها حق على حق، ولا إيثار حق على حساب حق آخر.

مراعاة المصالح المشتركة

وتابع البيان بأن وزارة الأوقاف توافقت على مراعاة من الجميع لتحقيق جميع المصالح المشتركة وأخصها مراعاة الجوانب الإنسانية والحس والذوق المجتمعي العام، كما توافق المجتمعون على وضع ضوابط تنظم التغطية الإعلامية داخل دور العبادة، مع التأكيد على أن الهدف من ذلك كله ليس التضييق على وسائل الإعلام، وإنما مراعاة حرمة دور العبادة وجلال موقف الموت في ضوء المواثيق المهنية والإعلامية التي تراعي ذلك وتحافظ عليه.

وحضر الاجتماع الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة وطارق سعدة نقيب الإعلاميين.