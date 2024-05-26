وزير الإسكان يزور مدينة أسيوط الجديدة لمتابعة أعمال تنفيذ المشروعات السكنية

زار الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مدينة أسيوط الجديدة، للاطلاع على آخر المستجدات في أعمال تنفيذ المشروعات السكنية، وموقف الخدمات المقدمة لسكان المدينة.

تنفيذ 9 عمارات سكنية بالمبادرة الرئاسية

وأكد الوزير أنه جارٍ تنفيذ 9 عمارات سكنية، وتنفيذ أعمال تطوير الطريق الرابط بين مدينة أسيوط الأم ومدينة أسيوط الجديدة بطول 10.5 كيلومتر، وما عليه من أعمال صناعية، وجارٍ الانتهاء من أعمال ترفيق منطقة 85 فداناً بالتوسعات الجنوبية الشرقية.

تطوير الطريق الرابط

وأشار المهندس ياسر عبدالله، رئيس جهاز تنمية مدينة أسيوط الجديدة، إلى أنه جرى تخصيص أكثر من 50 قطعة أرض للمستثمرين بأنشطة مختلفة، وبيع أكثر من 2700 قطعة أرض سكنية متنوعة، وأكثر من 16 قطعة أرض صناعي ومخازن، وأكثر من 200 قطعة أرض مقابر.

تشغيل جامعة سفنكس

وأضاف رئيس جهاز مدينة أسيوط الجديدة، أنه جرى تشغيل الجامعة الأهلية بمساحة 34 فدانا، وجامعة سفنكس بمساحة 40 فدانا، والجامعة التكنولوجية بمساحة 15 فدانا، ومدرسة Smart City بالمنطقة الإقليمية، وأول مدينة ملاهي على مستوى محافظة أسيوط.