رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

وزير الإسكان يزور مدينة أسيوط الجديدة لمتابعة أعمال تنفيذ المشروعات السكنية

كتب:

أيمن حمزة
10:36 ص | الأحد 26 مايو 2024
مدينة أسيوط الجديدة

مدينة أسيوط الجديدة

زار الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مدينة أسيوط الجديدة، للاطلاع على آخر المستجدات في أعمال تنفيذ المشروعات السكنية، وموقف الخدمات المقدمة لسكان المدينة. 

 تنفيذ 9 عمارات سكنية بالمبادرة الرئاسية 

 

وأكد الوزير أنه جارٍ تنفيذ 9 عمارات سكنية، وتنفيذ أعمال تطوير الطريق الرابط بين مدينة أسيوط الأم ومدينة أسيوط الجديدة بطول 10.5 كيلومتر، وما عليه من أعمال صناعية، وجارٍ الانتهاء من أعمال ترفيق منطقة 85 فداناً بالتوسعات الجنوبية الشرقية.

 

تطوير الطريق الرابط

 

وأشار المهندس ياسر عبدالله، رئيس جهاز تنمية مدينة أسيوط الجديدة، إلى أنه جرى تخصيص أكثر من 50 قطعة أرض للمستثمرين بأنشطة مختلفة، وبيع أكثر من 2700 قطعة أرض سكنية متنوعة، وأكثر من 16 قطعة أرض صناعي ومخازن، وأكثر من 200 قطعة أرض مقابر.

 

تشغيل جامعة سفنكس

 

وأضاف رئيس جهاز مدينة أسيوط الجديدة، أنه جرى تشغيل الجامعة الأهلية بمساحة 34 فدانا، وجامعة سفنكس بمساحة 40 فدانا، والجامعة التكنولوجية بمساحة 15 فدانا، ومدرسة Smart City بالمنطقة الإقليمية، وأول مدينة ملاهي على مستوى محافظة أسيوط. 

اقرأ المزيد:

جامعة أسيوط تطالب «تعليم النواب» بزيادة مخصصاتها في مشروع الموازنة الجديدة

«الإسكان» تطرح محال تجارية ووحدات إدارية ومهنية للبيع في «أسيوط الجديدة»

 معهد بحوث الإلكترونيات يوقع بروتوكول تعاون مع جامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية

أنشطة متنوعة لجامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية خلال الفصل الدراسي الأول

اللجنة التنسيقية للسكان في محافظة أسيوط تناقش خطتها التنفيذية الجديدة

رابط حجز وحدات الإسكان المتميز بمدينة أسيوط الجديدة.. مستمر حتى نهاية اليوم

خطوات حجز شقق الإسكان المتميز بمدينة أسيوط الجديدة.. يبدأ غدا

حجز شقق الإسكان المتميز بمدينة أسيوط الجديدة.. المواعيد والأسعار والمساحات

جدول تخفيف أحمال الكهرباء في محافظة أسيوط.. اعرف المواعيد الجديدة

غدا آخر موعد لحجز شقق الإسكان المتميز في أسيوط الجديدة.. اعرف التفاصيل

«زراعة الشيوخ»: المشروعات التنموية في قطاع الزراعة تحقق الأمن الغذائي

«مستقبل وطن»: افتتاح المشروعات الزراعية التنموية يسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي

بدء فعاليات افتتاح الرئيس السيسي عدد من المشروعات التنموية بآيات الذكر الحكيم

الرئيس السيسي يشهد حفل افتتاح عدد من المشروعات التنموية.. بث مباشر

الرئيس السيسي يصل مركز المنارة لافتتاح عدد من المشروعات التنموية بجنوب الوادي

جائزة مصر للتميز الحكومي: ندعم المشروعات التنموية في جنوب سيناء
بقلم أيمن حمزة

مسئول مكتب الوطن بمطار القاهرة.