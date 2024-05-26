دراسة ألمانية تكشف علاقة الغذاء بالشيخوخة.. كيف تحافظ على شبابك؟

يحتل النظام الغذائي في حياتنا مكانة مهمة، ويكون انعاكسا حقيقيا على الحالة الصحية للإنسان، فإما يساعده على التمتع بصحة جيدة، وإما يجعله فريسة للأمراض التي تغزو جسده خاصةً مع كبار السن، وهو ما أكدته دراسة ألمانية حديثة أوضحت أن تقييد السعرات الحرارية، يعمل على علاج أمراض الشيخوخة والجسم.

علاقة تقليل السعرات الحرارية بالشيخوخة

تقييد السعرات الحرارية أُثبت أنه يزيد من العمر ويعمل على إبطاء الشيخوخة، إذ أجرا الأستاذين الجامعيين ديفيد ماير وبيورن شوماخر بمركز «cecad»، دراسة على نماذج حيوانية من الفئران من خلال تحليل مجموعات البيانات، أثبتا بها أن تقليل تناول السعرات الحرارية في الفئران، أدى بشكل فعال إلى إبطاء عملية الشيخوخة، وبمرور الوقت جعل حالة الجسم أكثر شبابًا.

ومن خلال الدراسة عملا على استهداف الأسباب الجذرية للشيخوخة، من خلال إعادة برمجة الجسم، ليعيده إلى حالةٍ أكثر حيوية بتقليل السعرات الحرارية، وهذا يمكن أن يؤدي إلى زيادة كبيرة في العمر الصحي، مما يسمح للناس أن يعيشوا حياة أطول وأكثر صحة، بالآثار طويلة المدى لهذه التدخلات على الصحة العامة، وفقًا للبروفيسور شوماخر، واستخدمت الدراسة ثلاثة اختبارات للعمر البيولوجي، كلها أثبتت تقليل الشيخوخة.

كيفية حساب السعرات الحرارية؟

لتقييد السعرات الحرارية يجب قبلها حساب السعرات الحرارية التي يحتاجها الجسم، بحسب ما أوضح محمد عفيفي، أستاذ علوم الأغذية والسمنة والنحافة،مؤكدا أن التحكم في السعرات الحرارية، يساعد على التحكم في بيولوجية المخ، مما يعمل على إنقاص الوزن وإبطاء عملية الشيخوخة، وقدم طريقة سهلة لحساب السعرات تتمثل في التالي:

الشخص العادي يحتاج 1500 سعر حراري كل يوم.

لو الشخص ذو سمنة مفرطة يحتاج 1000 سعر فقط.

لو الشغل ذو مجهود عادي أو متوسط يحتاج إلى 1500 سعر حراري.

لو مجهود شاق وصعب يحتاج الجسم إلى 3500 سعر.

لو زيادة في الوزن بسيطة مع مجهود 3000 سعر حراري.

كيفية تقييد السعرات الحرارية؟

أوضح «عفيفي»، أن تقييد السعرات الحرارية يلزمه عدة خطوات، وهي: