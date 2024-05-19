خطوات احتساب قيمة اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة

يرغب العديد من الأشخاص المؤمن عليهم سواء في القطاع الحكومي أو الخاص، معرفة قيمة اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وذلك لفئات الأشخاص العاملين لدى الغير.

وقال محمد عبدالحميد الصادق المحامي والخبير القانوني، إنه يتم تحديد اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة للفئات المشار إليها في المادة 2 من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019.

صاحب العمل يلتزم بـ12%

وأضاف الصادق، خلال حديثه لـ«الوطن»، أنه بالنسبة للأشخاص العاملين لدي الغير، الحصة التي يلتزم بها صاحب العمل بواقع 12% من أجور المؤمن عليهم العاملين لديه شهريًا.

وتابع الصادق، أن الحصة التي يلتزم بها المؤمن عليه بواقع 9% من أجره شهريًا، مشيرًا إلى أن فئات الأشخاص العاملين لدى الغير هم العاملين المدنيين بالجهاز الإداري للدولة والوحدات الاقتصادية التابعة لأي من هذه الجهات.

وأشار إلى أن هذه الفئات تشمل أيضا الأشخاص الذين يعملون في الوحدات الاقتصادية التابعة للقطاع العام أو قطاع الأعمال، والمشتغلين بالأعمال المتعلقة بخدمة المنازل، وفي حالة التحاق المؤمن عليه بالعمل لدى أكثر من صاحب عمل فلا يعتد ضمن مدة اشتراكه إلا بمدة عمله لدى صاحب عمل واحد.