تعرف على السعرات الحرارية الموجودة في الفسيخ والرنجة.. «عشان وزنك ما يزيدش»

أطباق الفسيخ، طقس وتراث أساسي على طاولة الطعام المصرية خلال الاحتفال بأعياد الربيع وشم النسيم، فهذه الأطباق جزءًا من تقاليد الطعام وتُقدم عادةً مع البصل والليمون والخبز إلا أن الفسيخ والرنجة يسببان مشاكل صحية كبيرة بسبب كثرة الأملاح والسعرات الحرارية، وقد تصل للتسمم.

السعرات الحرارية في الرنجة والفسيخ

ويهتم الكثير بمعرفة السعرات الحرارية في الرنجة والفسيخ، وهو ما أجاب عنه الدكتور محمد العربي، استشاري التغذية العلاجية لـ«الوطن» مؤكدًا أن ربع كيلو من الفسيخ به 450 سعرًا حراريًا، بينما ربع كيلو فقط من الرنجة يحتوي على 425 سعرًا حراريًا.

نصائح عند تناول الرنجة والفسيخ حتى لا تزيد في الوزن

وقدّم الدكتور محمد العربي، عدة نصائح عند تناول الرنجة والفسيخ حتى لا يزيد الشخص في الوزن، بعد تناوله جاءت على النحو التالي:

- الاكتفاء بسمكة صغيرة الحجم من الفسيخ أو الرنجة.

- اختيار سمكة بها ملح قليل.

- الاكتفاء بنص رغيف أسمر أو رغيف سن⁦ .

- تناول فاكهة بعد وجبة الإفطار.

- تناول من 10-12 كوب ماء على مدار اليوم.

- شراب الديتوكس «4 أكواب مياه، مع شرائح خيار وليمون ونعناع» لمساعدة الجسم في التخلص من السموم، ورفع معدلات الحرق.

- تجنب المياه الغازية، إذ تساعد على احتباس الأملاح.

- تناول كمية كبيرة وكافية من الخضروات مثل الخس البصل الجرجير والبقدونس للتخلص من الأملاح الزائدة.