لبنى عبد العزيز تتلقى العزاء في شقيقتها بمسجد الحامدية الشاذلية اليوم

تتلقى الفنانة لبنى عبد العزيز، مساء اليوم، عزاء شقيقتها، وذلك في مسجد الحامدية الشاذلية بمنطقة المهندسين.

ورحلت شقيقة الفنانة لبنى عبد العزيز عن عالمنا منذ عدة أيام، وأعلنت عن خبر الوفاة الفنانة نوران أبو طالب، أحد أفراد عائلتها، من خلال منشور عبر صفحتها الخاصة على فيسبوك.

إعلان خبر الوفاة

وكتبت نوران أبو طالب:«بسم الله الرحمن الرحيم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، توفت اليوم إلى رحمة الله تعالي السيدة لميس عبد العزيز بنت عمة أمي وشقيقة الفنانة السيدة لبنى عبد العزيز».

تشييع الجثمان

شُيعت جثمان شقيقة الفنانة لبنى عبد العزيز من مسجد مصطفى محمود، يوم الجمعة الماضية، بحضور عدد من أفراد أسرتها.