رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

 لبنى عبد العزيز خلال تكريمها بمهرجان القاهرة للدراما: بشكر بلدي وتحيا مصر

كتب:

منتصر سليمان
11:34 م | الخميس 24 أغسطس 2023
الفنانة لبني عبد العزيز

الفنانة لبني عبد العزيز

كرّم حفل افتتاح مهرجان توزيع جوائز مهرجان القاهرة للدراما في دورته الثانية المقامة بمدينة العلمين الجديدة، النجمة لبنى عبد العزيز.

لبنى عبد العزيز: بشكركم وتحيا مصر 

قالت الفنانة لبنى عبد العزيز خلال تكريمها بمهرجان القاهرة للدراما: بشكركم جميعًا وبشكر المهرجان على التحية الجميلة، الدكتور يحيى الفخراني والدكتور أشرف زكي.

وأضافت: أشكر مدينة العلمين البديعة وبشكر بلدي مصر العظيمة وتحيا مصر.

اقرأ المزيد:

هالة صدقي من مهرجان القاهرة للدراما: منبهرة بسبب عظمة العلمين الجديدة 

سوزان نجم الدين: إقامة مهرجان القاهرة للدراما في العلمين الجديدة فكرة رائعة

مراسلة «إكسترا نيوز»: حفل شعبي من الدرجة الأولى في العلمين الجديدة الليلة

«الحياة» تنقل فعاليات مهرجان القاهرة للدراما من مدينة العلمين الجديدة

مراسل إكسترا نيوز: مدينة العلمين الجديدة تتزين لاستقبال «مهرجان الدراما»
بقلم منتصر سليمان