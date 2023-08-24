لبنى عبد العزيز خلال تكريمها بمهرجان القاهرة للدراما: بشكر بلدي وتحيا مصر
كتب:
منتصر سليمان
11:34 م | الخميس 24 أغسطس 2023
الفنانة لبني عبد العزيز
كرّم حفل افتتاح مهرجان توزيع جوائز مهرجان القاهرة للدراما في دورته الثانية المقامة بمدينة العلمين الجديدة، النجمة لبنى عبد العزيز.
لبنى عبد العزيز: بشكركم وتحيا مصر
قالت الفنانة لبنى عبد العزيز خلال تكريمها بمهرجان القاهرة للدراما: بشكركم جميعًا وبشكر المهرجان على التحية الجميلة، الدكتور يحيى الفخراني والدكتور أشرف زكي.
وأضافت: أشكر مدينة العلمين البديعة وبشكر بلدي مصر العظيمة وتحيا مصر.