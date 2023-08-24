 لبنى عبد العزيز خلال تكريمها بمهرجان القاهرة للدراما: بشكر بلدي وتحيا مصر

كرّم حفل افتتاح مهرجان توزيع جوائز مهرجان القاهرة للدراما في دورته الثانية المقامة بمدينة العلمين الجديدة، النجمة لبنى عبد العزيز.

لبنى عبد العزيز: بشكركم وتحيا مصر

قالت الفنانة لبنى عبد العزيز خلال تكريمها بمهرجان القاهرة للدراما: بشكركم جميعًا وبشكر المهرجان على التحية الجميلة، الدكتور يحيى الفخراني والدكتور أشرف زكي.

وأضافت: أشكر مدينة العلمين البديعة وبشكر بلدي مصر العظيمة وتحيا مصر.