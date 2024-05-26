مي كساب تستعيد ذكريات أغنية اطلبني من أهلي بعد 11 سنة (فيديو)

أعادت الفنانة مي كساب نشر أغنية اطلبني من أهلي، التي طرحتها عام 2013، على يوتيوب، وحققت نجاحًا كبيرًا وقتها، لتعيدها من جديد بعد مرور 11 عامًا.

مي كساب تعيد نشر أغنية أطلبني من أهلي

ونشرت الفنانة مي كساب عبر حسابها الشخصي بخاصية «استوري» على «إنستجرام» فيديو لها وهي تغني الأغنية من جديد وتفاعل معها الجمهور بشكل كبير.

كلمات أغنية اطلبني من أهلي لـ مي كساب

لو إنت بجد محتاج لي وبتروح بتشتاق لي

تعالى اطلبني من أهلي ساعتها أنا هبقى ليك

لكن تسرح يومين بيا وتيجي تقول ليا حرية

مليش أنا في الحاجات دي ما يتعزش عليك

لأ فوق كده اصحى فاكرني مين

لازم تعمل لي مية حساب

(مامتي وبابايا طيبين)

والبيت له باب

آخر أغنيات مي كساب

طرحت الفنانة مي كساب مؤخرًا عبر قناتها على اليوتيوب أغنية «بيقولوا قوية»، وهي من كلمات طارق علي، ألحان وتوزيع إسلام رفعت، ميكس وماستر جورج يعقوب .