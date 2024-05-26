«الطرق الصوفية» تنعى الشيخ محمد عبد الباعث الكتاني

نعى الدكتور عبد الهادي القصبي، شيخ مشايخ الطرق الصوفية، ورئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية، الشيخ محمد إبراهيم عبد الباعث الكتاني، الذي وافته المنية صباح اليوم، عن عمر ناهز 78 عاما.

وأضاف في نعي مشيخة الطرق الصوفية: «تنعى المشيخة العامة فضيلته إلى الأمة الإسلامية وإلى أحبابه ومريديه، راجين من الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جناته ويرزقه جوار الأولياء والصالحين والشهداء وحسن أولئك رفيقا، وأن يجعل الله ما قدمه هذا العالم الكبير في ميزان حسناته يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم».