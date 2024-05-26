رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

«الطرق الصوفية» تنعى الشيخ محمد عبد الباعث الكتاني

كتب:

إسراء سليمان
11:55 ص | الأحد 26 مايو 2024
الشيخ محمد عبد الباعث الكتاني

الشيخ محمد عبد الباعث الكتاني

نعى الدكتور عبد الهادي القصبي، شيخ مشايخ الطرق الصوفية، ورئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية، الشيخ محمد إبراهيم عبد الباعث الكتاني، الذي وافته المنية صباح اليوم، عن عمر ناهز 78 عاما.

وأضاف في نعي مشيخة الطرق الصوفية: «تنعى المشيخة العامة فضيلته إلى الأمة الإسلامية وإلى أحبابه ومريديه، راجين من الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جناته ويرزقه جوار الأولياء والصالحين والشهداء وحسن أولئك رفيقا، وأن يجعل الله ما قدمه هذا العالم الكبير في ميزان حسناته يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم».

اقرأ المزيد:

وكيل مشيخة الطرق الصوفية: الطبيعة المصرية تصدت لتيارات الهجوم على التصوف

أحمد جودة المهدي لـ«مملكة الدراويش»: الأصل في الطرق الصوفية عدم التعصب

أبرز تصريحات وكيل مشيخة الطرق الصوفية في برنامج «مملكة الدراويش»

أبرز تصريحات رئيس قطاع التصوف في الطرق الصوفية ببرنامج «مملكة الدراويش»

وكيل مشيخة الطرق الصوفية: تطوير مساجد آل البيت تعزيز للهوية المصرية
بقلم إسراء سليمان

مسئول ملفي النقابات المهنية والشئون الدينية.