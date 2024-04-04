وكيل مشيخة الطرق الصوفية: الطبيعة المصرية تصدت لتيارات الهجوم على التصوف

قال الشيخ أحمد جودة المهدي، أستاذ العلوم الشرعية بالأزهر الشريف ووكيل مشيخة الطرق الصوفية، إن الطبيعة المصرية تصدت للتيارات المتطرفة والاتهامات التي نالت من التصوف ووصفه بالشرك.

تشكيك المصريين في رموزهم

وأضاف أحمد المهدي خلال لقائه ببرنامج مملكة الدراويش تقديم الإعلامية قصواء الخلالي المذاع على قناة الحياة، أن اتهام الصوفية بالشرك والكفر هدفه تشكيك المصريين في رموزهم.

ونوه إلى أن دائرة المعارف قالت عن أحمد البدوي إنه من أكبر أولياء مصر وامتاز بفلسفة صوفية تأسست على الكتاب والسنة ، بعد أن كانت هناك محاولات في تكريه الناس له.

النيل من أولياء الله

أضاف: «سيدي أحمد البدوي كان من أكثر الشخصيات التي توجهت إليها سهام الناقدين، واتهموه بالتشيع وترك الصلاة، والجنون وكل ما أثير عنه أكاذيب مقصودة للنيل منه، وتكريه الناس منه، فكل هذه أكاذيب تستهدف النيل من الأولياء».

وتعرض الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، في رمضان، حلقات برنامج مملكة الدراويش ويستهدف تسليط الضوء على الفكر الإسلامي الوسطي، والصوفي الروحاني، في مصر وتطوره على مدار الفترات الماضية، وطبيعة الاعتدال الديني المصري التاريخي، ومواجهة التطرف الديني، والهجوم على الوسطية من تيارات الإرهاب الفكري.

وتستضيف الإعلامية قصواء الخلالي مقدمة البرنامج، كبار رموز وعلماء وقادة الفكر الإسلامي من مختلف محافظات جمهورية مصر العربية، وذلك على مدار الحلقات التي ستعرض يوميا وحتى نهاية شهر رمضان الكريم.

كما تشهد الحلقات أيضا مشاركة لكبار المنشدين والمبتهلين والمداحين بأنشودات المدح للنبي محمد صلى الله وعليه وسلم، بجانب وثائقيات لمساجد آل البيت في مصر وتاريخها ومعالمها، وأشهر الأضرحة والمقامات.