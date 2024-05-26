عاجل.. تحرك مفاجئ من «كاف» بشأن مواجهة الأهلي والزمالك في السوبر الإفريقي

تشهد الساعات المقبلة اجتماعا عاجلا في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف»، بعد الإعلان عن الصدام الناري المنتظر بين الأهلي والزمالك في السوبر الإفريقي المرتقب لأول مرة منذ 30 عاما.

ومن المقرر أن يشهد الاجتماع الاتفاق على كافة التفاصيل الخاصة بالمباراة سواء ملعب اللقاء والموعد النهائي وإبلاغ فريقي الأهلي والزمالك بكافة التفاصيل.

الزمالك توج أمام نهضة بركان والأهلي أمام الترجي

وكان نادي الزمالك نجح في التتويج ببطولة الكونفدرالية على حساب نهضة بركان المغربي فيما نجح النادي الأهلي في التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا على حساب الترجي ليحصد الأميرة السمراء للمرة الثانية على التوالي والـ12 في تاريخه.

وكان آخر مباراة سوبر إفريقي بين الأهلي والزمالك في عام 1994 بجوهانسبرج في المباراة النارية التي جمعت الفريقين وانتهت بفوز الزمالك بهدف دون رد عن طريق السوبر أيمن منصور بصاروخية.

ونجح النادي الأهلي في الفوز على الترجي التونسي بهدف دون رد عن طريق روجيرو أهولو في مرماه بعد رأسية من رامي ربيعة داخل منطقة جزاء النادي التونسي.