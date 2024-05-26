عاجل.. كاف يرفض أول طلب لـ الأهلي بعد الفوز ببطولة أفريقيا.. «رد مفاجئ»

كشف خالد مرتجي أمين صندوق النادي الأهلي، عن رد مفاجئ من جانب الاتحاد الأفريقي الكاف، على طلب مسئولو النادي، عقب التتويج بمسابقة دوري أبطال أفريقيا، على حساب نادي الترجي الرياضي التونسي، في اللقاء الذي أقيم على أرضية ملعب ستاد القاهرة الدولي.

خالد مرتجي: الكاف رفض طلب النادي الأهلي بشان قاعدة الهدف بهدفين

وقال خالد مرتجي في تصريحات تلفزيونية عقب نهاية المباراة:« طلبت من أحد المسئولين من جانب الاتحاد الأفريقي كاف، تغيير قاعدة الهدف بهدفين خلال مباراة مسابقة دوري أبطال أفريقيا، مشيراً إلى أن هذا الأمر صعب للغاية، والنتيجة التي حققها الفريق في تونس، كانت صعبة للغاية».

وتابع:« رد الاتحاد الأفريقي كاف علينا، كان واضح بان هذه القاعدة لن تتغير، خاصة وأن هناك عدد من الأمور مختلفة في قارة أفريقيا، والأوضاع مختلفة للغاية».

وفاز النادي الأهلي، على حساب نادي الترجي الرياضي التونسي، بنتيجة هدف نظيف، في اللقاء الذي أقيم على أرضية ملعب ستاد القاهرة الدولي.