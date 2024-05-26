من قلب الدمار.. أهالي غزة يحتفلون بتتويج الأهلي بطلا لأفريقيا: سبب فرحتنا

على الرغم من الحالة المأساوية التي يمرون بها، جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ ما يقرب من 7 أشهر، إلا أن هذا لم يمنعهم من الفرحة الكبيرة التي رُسمت على وجوهم بعد تتويج نادي القرن بدوري أبطال أفريقيا للمرة 12 في تاريخه، وفوزه على نظيره الترجي التونسي.

احتفالات أهالي غزة بفوز النادي الأهلي

أمام شاشة كبيرة عرضت مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا بين النادي الأهلي والترجي التونسي، تجمع عشرات الأهالي في قطاع غزة وسط ركام المنازل التي هدمها الاحتلال الإسرائيلي، لتشجيع ومساندة المارد الأحمر، وفق ما نشره المصور الفلسطيني خليل أبو إلياس، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

«من غزة الصامدة ومن إيواء النازحين.. سأمزقُ جسـدي ليكن لك بر الأمان أنا ظهرك وإن ساءت بك الأزمان.. معاك يا أهلي» هكذا دون المصور الفلسطيني احتفالًا بفوز النادي الأهلي بالبطولة الـ12 في دوري الأبطال، مشيرًا إلى أن النادي الأهلي هو مصدر السعادة لمختلف دول العالم، فهو صاحب البطولات.

الأهلي مصدر سعادة الجميع

هتافات باسم الأهلي وفرحة هزت الأرجاء، حينما سجل اللاعب رامي ربيعة الهدف الأول للنادي الأهلي، بينما ارتفعت أكثر بعد انطلاق صافرة النهاية التي أعلنت عن فوز الأهلي ببطولة دوري الأبطال: «دائمًا سيظل الأهلي سبب فرحتنا ومداواة لأوجاعنا.. الأهلي سيد الكرة ومصدر السعادة» حسب «خليل»، وهو ما تفاعل معه رواد وسائل التواصل الاجتماعي، وسط حالة من السعادة والإعجاب.