ماذا فعلت زوجة رامي ربيعة وابنته بعد تتويج الأهلي بدوري الأبطال؟.. «وش السعد»

فرحة كبيرة سيطرت على عاشقي المارد الأحمر، بعد التتويج ببطولة دوري أبطال إفريقيا للمرة 12 في تاريخه، والفوز على نظيره الترجي التونسي، كلا احتفل على طريقته والتي كان من بينهم زوجات وأهالي لاعبي النادي الأهلي.

رد فعل زوجة رامي ربيعة بعد التتويج

عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام» حرصت نادين ماجد زوجة اللاعب رامي ربيعة على مساندته وتشجيعه قبل بدء المباراة وبعد التتويج ببطولة دوري أبطال إفريقيا، إذ شاركت متابعيها صورًا برفقة طفلتها «عليا»، وهي وسط مدرجات المارد الأحمر.

«فريق كبير فريق عظيم أديله عمري وبرضو قليل»، كلمات شاركت بها «نادين» متابعيها على «إنستجرام» بعد التتويج بالبطولة والفوز على الترجي بهدف وحيد أحرزه زوجها رامي ربيعة، كما حرصت على النزول إلى أرض الاستاد ومساندته والاحتفال معه برفقة والدته وابنتهما التي ظهرت بتيشرت النادي الأهلي، ودوّن عليه: عليا ربيعة.

ووصف متابعو «نادين» ابنتها «عليا» بأنها «وش السعد» على والدها، كما أشادوا بذهابها إلى الاستاد ومساندة زوجها والاحتفال معه ببطولة دوري الأبطال.

الأهلي والزمالك في السوبر الأفريقي

وتوج الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا، بعد فوزه على الترجي التونسي في مباراة الإياب على ستاد القاهرة الدولي، بعد أن خطف تعادلا سلبيا في رادس.

وضرب المارد الأحمر موعدا مع الزمالك في السوبر الأفريقي، حيث نجح الفارس الأبيض في التتويج بلقب الكونفدرالية منذ أيام على حساب نهضة بركان المغربي.

وشهد ستاد القاهرة الدولي تشجيع منقطع النظير من آلاف الجماهير الذين حرصوا على التواجد لمؤازرة الأهلي في اللقاء الحاسم.