أستاذ نظم المعلومات: «حوار» تمثل أكبر قناة اتصال بين الحكومة والمواطن

قال عصام الجوهري، أستاذ نظم المعلومات وإدارة التحول الرقمي، إنّ منصة حوار تمثل أكبر قناة اتصال بين الحكومة والمواطنين، وهي تطبيق حرفي وعملي على فكرة المشاركة الإلكترونية.

منصة حوار نافذة جديدة يبن الحكومة والمواطن

وأكد الجوهري خلال لقاء ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي ومنة الشرقاوي، والمُذاع على شاشة «القناة الأولى»، أنّ منصة حوار تهدف إلى طرح الأفكار من جانب المواطن لتطوير قطاع من قطاعات الدولة مثل الاستثمار أو الطاقة أو البيئة، موضحا أنّ 110 ملايين مواطن صوتهم وأفكارهم للحكومة، تكون بمثابة نافذة جديدة بين الحكومة والمواطن.

مبادرات لتواصل والمشاركة الإلكترونية بين الحكومة والمواطنين

وتابع أستاذ نظم المعلومات، أنّ مصر ضخّت مبادرات لتواصل والمشاركة الإلكترونية، وأنشأت مبادرة «سمعنا صوتك»، وتستخدم تطبيقات الواتساب وموقع وزارة التنمية المحلية، بهدف مشاركة المواطنين الشكاوى في مجال المحليات.