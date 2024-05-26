وكيل «عربية النواب»: موقف مصر تجاه القضية الفلسطينية يتميز بالقوة والحسم

أكد الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، أن الدولة المصرية لم تدخر جهدا منذ «7 أكتوبر» في دعم القضية الفلسطينية، والدفاع عن حق الشعب في إقامة دولته المستقلة، موضحا أن مصر تعمل في هذا الملف وفقا لعدد من الثوابت، على رأسها استقرار وأمن المنطقة.

وقال محسب، إن الدولة المصرية تتعامل مع القضية الفلسطينية من منطق أنها جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، مؤكدا أن الموقف المصري منذ اندلاع العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة يتميز بالقوة والحسم، بداية من رفض سيناريو تهجير الفلسطينيين إلي سيناء، والتصدي لكل محاولات تصفية القضية الفلسطينية، فضلا عن إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى الأشقاء في غزة.

الانتهاكات الإسرائيلية

وأضاف أن الموقف المصري يتسم بقدر كبير من الحكمة في التعامل مع الانتهاكات الإسرائيلية، لكنها في النهاية قادرة علي فرض كلمتها وفقا لمقتضيات الأمن القومي، مطالبا المجتمع الدولي بدفع جهود إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة، ليحصل الفلسطينيون على حقوقهم المشروعة، ما يساهم في إرساء السلام والأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة، ما يحقق طموحات وتطلعات شعوب المنطقة.

وقف العمليات العسكرية في رفح الفلسطينية

وشدد على ضرورة الاستجابة للدعوات المصرية بوقف أي عمليات عسكرية في رفح الفلسطينية، والعودة إلى طاولة المفاوضات، باعتبارها المسار الوحيد لاحتواء تصاعد الصراع العسكري في المنطقة، متوقعا أن تشهد الأيام القليلة المقبلة جولة جديدة من المفاوضات لوقف إطلاق النار، مقابل إتمام صفقة لتبادل الأسرى والرهائن.