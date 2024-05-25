الأربعاء المقبل.. يوم تضامني مع الشعب الفلسطيني في نقابة الصحفيين

تنظم نقابة الصحفيين، يوما تضامنيا مع الشعب الفلسطيني، يوم الأربعاء المقبل، في الذكرى 76 لنكبة فلسطين، ومرور 8 أشهر على العدوان الإسرائيلي على غزة.

تفاصيل اليوم التضامني

يبدأ اليوم في تمام الساعة 4 عصرا، بافتتاح معرض صور التقطتها عدسات المصورين الفلسطينيين الأبطال في غزة، لتوثيق انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، في بهو الدور الرابع، بالتنسيق مع شعبة المصورين الصحفيين.

وعقب افتتاح المعرض، تعقد النقابة مؤتمرا صحفيا في قاعة محمد حسنين هيكل بالدور الرابع، بالتنسيق مع لجنة نقابة الصحفيين الفلسطينيين في مصر، يتخلله شهادات حية لـ10 من المصورين الفلسطينيين الأبطال القادمين من غزة، الذين وثّقوا بكاميراتهم العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني الأعزل، وتتضمن شهادتهم عرضا لأبرز ما وثقته كاميراتهم.

يشارك في المؤتمر المصورون الفلسطينيون الأبطال: محمد سالم، ونضال رحمي، ولؤي أيوب، ومحمد الثلاثيني، وسمر أبو العوف، ومعمر أبو طبيخ، وأمير الترك، ومحمد أبو نحل، ورافي الملح، وخالد ديب أبوسلطان.

جلسة نقاشية ومؤتمر

ويتضمن اليوم التضامني جلسة نقاشية، ومؤتمر يعقد في تمام الساعة 6 ونصف مساءً، في قاعة محمد حسنين هيكل بالدور الرابع، تحت عنوان (76 عاما ما بين النكبة الأولى والنكبة الثانية.. فلسطين باقية والاحتلال إلى زوال)، بالتنسيق مع مؤسسة الدكتور جمال شيحة للتعليم والثقافة والتنمية المستدامة، والمؤسسة الأفريقية للتطوير وبناء القدرات.

يشارك في الجلسة النقاشية الدكتور جمال شقرة، أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بجامعة عين شمس، واللواء نصر سالم، رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق، والكاتب الصحفي عبد الحليم قنديل، والكاتب الصحفي مدحت الزاهد، والدكتورة نهلة الصعيدي، مستشار شيخ الأزهر، بالإضافة لمشاركة عربية عبر «زووم» للشيخ عكرمة صبري، خطيب المسجد الأقصى، والمطران عطا الله حنا من القدس، والعميد مصطفى حمدان من لبنان، وتدير الجلسة النقاشية الكاتبة الصحفية نور الهدى زكي.