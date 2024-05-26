بعثة توثيق شهادات الجرحى الفلسطينيين تستأنف زيارة المستشفيات في الدقهلية

استأنفت البعثة المشتركة بين المنظمة العربية لحقوق الإنسان ومركز الميزان لحقوق الإنسان في فلسطين، لتوثيق شهادات جرحى العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، زيارة المستشفيات في محافظة الدقهلية، وذلك ضمن المرحلة الثانية من أعمال البعثة.

زيارة 10 مستشفيات

وتستمر هذه الجولة 3 أيام بزيارة محافظات الدقهلية، ودمياط، وكفر الشيخ، وتتضمن خطة البعثة في المرحلة الثانية زيارة 10 مستشفيات في 5 محافظات في الدلتا (الشرقية، والغربية، والدقهلية، ودمياط، وكفر الشيخ)، إذ تستكمل الشهادات والملاحظات لإعداد الملفات القضائية لملاحقة مرتكبي جرائم الحرب الإسرائيليين.

وكانت المرحلة الثانية من أعمال البعثة المشتركة قد بدأت بزيارة مستشفيات محافظتي الشرقية والغربية، يومي السبت والثلاثاء الماضيين 18 و21 مايو.