المنظمة العربية لحقوق الإنسان: 2023 عام ازدواجية المعايير الدولية

قال ضياء شمري، رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان لوسط أوروبا، أن العام الماضي 2023 شهد انتهاكات لحقوق الإنسان على الصعيد العالمي، أبرزها العدوان الغاشم من قبل جيش الاحتلال الاسرائيلي على المدنيين العزل داخل قطاع غزة، وما يقوم به من انتهاكات صريحة لحقوق الإنسان هناك.

جرائم الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين

وأوضح لـ«الوطن» أن هناك حالة من الإحباط العام، نظرا لما يتم من انتهاك لمبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، التي تم الاحتفال بذكراها الـ75 منذ قرابة الشهر، في ظل ارتكاب أبشع الجرائم في حق البشرية على أرض فلسطين، كالتهجير القسري والإبادة الجماعية والتصفية العرقية.

ازدواجية معايير المجتمع الدولي تجاه حقوق الإنسان

وأكد أن الحرب الدائرة في قطاع غزة وسط صمت دولي فضح ازدواجية المعايير التي يتعامل بها العالم مع حقوق الإنسان، ولكن في الوقت ذاته شهد عام 2023 انتفاضة لشعوب الغرب، بعدما وصلتهم الصورة كاملة حول ما يجري في قطاع غزة من انتهاكات، والثورات الشعبية التي خرجت في الشوارع الأوروبية هي مكسب لحقوق الإنسان خلال عام 2023.