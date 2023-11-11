في اليوم الـ35 لعدوان الاحتلال الإسرائيلي.. ماذا حدث في مستشفيات قطاع غزة؟

لليوم الـ35 من العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة تعرضت المستشفيات للقصف والاستهداف والحصار ومطالبات من الاحتلال بالنزوح.

المستشفيات يجب أن تستفيد من الحماية الخاصة بموجب القانون الدولي الإنساني

أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن نظام الرعاية الصحية في غزة الذي يعمل فوق طاقته وبإمدادات ضئيلة ويفتقد للأمان على نحو متزايد، وصل إلى نقطة اللاعودة ما يعرض حياة آلاف الجرحى والمرضى والنازحين للخطر.

وطالبت المنظمة في بيان، نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية أن المستشفيات يجب أن تستفيد من الحماية الخاصة بموجب القانون الدولي الإنساني.

وفي سياق متصل، أعلنت إدارة مجمع الشفاء الطبي أن الاحتلال استهدف جميع المستشفيات الجمعة، مضيفة «لا نتصور أنه يتم قصف مستشفيات وإخلاء مرضى في القرن الواحد والعشرين»، مشددة «نحن لا نستطيع إخلاء مجمع الشفاء الطبي لأن هناك أكثر من 60 مريضا بالعناية المكثفة، وأكثر من 50 رضيعا في قسم الحضانة، وأكثر من 500 مريض في أقسام غسيل الكلى»، وحاصرت دبابات الاحتلال التي توغلت برا منذ أيام، أربعة مستشفيات غرب مدينة غزة.

بينما جدد طيران الاحتلال الإسرائيلي، قصف محيط وساحات مستشفى الإندونيسي وسط مدينة غزة.