انتهاء موسم حصاد القمح بكفر الشيخ.. «200 ألف طن خلال شهر»

كشف المهندس عبد الفتاح سليم مدير عام الإرشاد الزراعي بمديرية الزراعة بكفر الشيخ، عن انتهاء موسم حصاد محصول القمح لعام 2024، وذلك عقب انطلاقه في أبريل الماضي.

موسم حصاد محصول القمح بكفر الشيخ

وقال «سليم»، لـ«الوطن»، إنه تم الانتهاء تماما من موسم حصاد محصول القمح في 203 آلاف فدان بمحافظة كفر الشيخ، والتي زُرعت بأجود أنواع القمح، ومنها أصناف عالية الجودة مثل «جيزة 95» و«مصر 3» و«جيزة 171» و«سدس 14»، حققت إنتاجية لكل فدان بين 25 حتى 30 أردب قمح.

وأكد أنّ نسبة توريد محصول القمح بكفر الشيخ وصلت إلى 85% من المستهدف توريده لعام 2024، لافتا إلى أنّ كميات القمح الموردة من المزارعين إلى الشون والصوامع منذ بدء موسم التوريد في 15 أبريل الماضي وحتى اليوم الأحد 26 مايو الجاري، بلغت 200 ألف و111 طنا و719 كيلوجراما من المحصول المحلي، بالتنسيق مع مديرية التموين والتجارة الداخلية بكفر الشيخ.

قوافل توعوية ولجان الفنية لرصد الأمراض

وأشار إلى أنّ مديرية الزراعة بذلت جهودا كبيرة خلال موسم القمح لعام 2024، منذ زراعته وحتى الانتهاء من الحصاد، من خلال إطلاق القوافل التوعوية واللجان الفنية لرصد الأمراض، وتقديم النصائح والإرشادات للمزارعين للخروج بأعلى إنتاجية للفدان خلال الموسم المنصرم.