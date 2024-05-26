توريد 200 ألف طن قمح لشون وصوامع كفر الشيخ

أعلن عبد الفتاح جابر، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بكفر الشيخ، ارتفاع حصيلة توريد القمح المحلي موسم 2024 إلى 200 ألف و111 طنا و719 كيلوجراما من القمح بجميع المواقع التخزينية بالمحافظة، والتي تم تخصيصها لتوريد المحصول وفقا للقواعد والاشتراطات المنظمة.

غرفة عمليات لمتابعة توريد القمح

وأشار وكيل الوزارة إلى أنّه تم تشكيل غرفة عمليات بمديرية التموين والتجارة الداخلية بكفر الشيخ، لمتابعة موسم توريد محصول القمح لعام 2024، وتذليل أيّة معوقات لهذا الموسم، بالتعاون مع الجهات المعنية، لافتا أنّ عدد المواقع التخزينية 25 موقعا على مستوى المحافظة، وهي تابعة للجهات المسوقة التابعة لكل من الشركة المصرية للصوامع والبنك الزراعي المصري وقطاع مطاحن كفر الشيخ وشركة مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة.

توريد القمح المحلي

جدير بالذكر أنّ وزارة التموين والتجارة الداخلية أعلنت بدء موسم توريد القمح المحلي رسميا في النقاط والمراكز التسويقية لاستقبال الأقماح المحلية من الموردين والمزارعين اعتبارا من 15 أبريل الماضي ويستمر حتى 15 أغسطس المقبل، ويتم توريد القمح درجة نقاوة 23.5 بسعر 2000 جنيه للأردب، على أنّ يتم سداد مستحقات المزارعين والموردين خلال 24 ساعة من التوريد.