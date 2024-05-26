فيلم تاني تاني لـ غادة عبد الرازق يحقق 39 ألف جنيه إيرادات خلال 24 ساعة

احتل فيلم تاني تاني بطولة غادة عبد الرازق، المرتبة الخامسة بين الأفلام المتنافسة في دور العرض، ويعد الفيلم عودة للفنانة غادة عبدالرازق لشاشات السينما من جديد.

إيرادات فيلم تاني تاني

وقال الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ«الوطن»، إنّ فيلم تاني تاني يحتل المرتبة الخامسة ويحقق 39 ألف جنيه، وما زال ينافس في دور العرض، ويستمر عرضه حتى موسم عيد الأضحى.

أحداث فيلم تاني تاني

وتدور أحداث فيلم تاني تاني حول 5 شخصيات، وتجسد غادة عبدالرازق شخصية هدى وهي أرملة وتعمل موظفة في أحد البنوك، وتجمعها الصدفة مع زكي الذي يجسد دوره الفنان أحمد آدم، وهو شخص أرمل أيضًا وتتطور معهم الخيوط الدرامية للفيلم.

أبطال فيلم تاني تاني

فيلم تاني تاني بطولة غادة عبدالرزق، أحمد آدم، ثراء جبيل، بيومي فؤاد، وآخرين إلى جانب عدد من ضيوف الشرف وهو من إخراج شريف إسماعيل، وتأليف محمد نبوي.