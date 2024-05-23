إيرادات فيلم «تاني تاني» لغادة عبد الرازق تحقق 54 ألف جنيه في يوم

شهدت دور العرض خلال الساعات الماضية عرض فيلم «تاني تاني» للفنانة غادة عبدالرازق، بعد غياب 6 سنوات منذ فيلم «كارما»، وفقا لتصريحات محمود الدفراوي، مدير التوزيع السينمائي، لـ«الوطن».

ايرادات فيلم غادة عبدالرازق

وأضاف أن فيلم تاني تاني من بطولة الفنانة غادة عبدالرازق حقق إيردات بلغت 54 ألفًا و343 جنيهًا، محتلا المركز الخامس، وقبل الأخير في شباك تذاكر الإيرادات.

قصة وأبطال فيلم تانى تاني

وتدور أحداث الفيلم بطولة غادة عبدالرازق، في إطار اجتماعي كوميدي من خلال 5 شخصيات رئيسية، إذ تجسد غادة عبد الرازق شخصية موظفة في أحد البنوك تدعى هدي، وتجمعها الأحداث مع آدم والذي يجسد زكي، وهو شخص أرمل ويعمل في البورصة، وتتطور الأحداث في إطار تشويقي.

فيلم تانى تاني من بطولة كل من غادة عبدالرازق، ومحمود حافظ، وأحمد آدم، وبيومي فؤاد، وثراء جبيل، وآخرين من إخراج شريف إسماعيل، ومن تأليف محمد نبوي.