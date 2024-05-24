فيلم تاني تاني يحتل المركز الخامس بقائمة الإيرادات في ثاني أيام عرضه

قال محمود الدفرواي، مدير التوزيع السينمائي، إنّ فيلم تانى تانى من بطولة الفنانة غادة عبدالرازق حقق أمس إيرادات بلغت نحو 81 ألفًا و66 جنيهًا، محتلا المركز الخامس في شباك تذاكر الإيرادات.

أحداث وأبطال فيلم تاني تاني

وتدور أحداث فيلم تاني تاني من بطولة الفنانة غادة عبدالرازق حول المواقف والكوميدية، والتي تضم 5 شخصيات محور الأحداث، وتجسد غادة عبدالرازق شخصية هدى وهي أرملة وتعمل موظفة فى أحد البنوك، وتجمعها الصدفة مع زكي والذى يجسده الفنان أحمد آدم، وهو شخص أرمل أيضًا وتتطور معهم الخيوط الدرامية للفيلم.

فيلم تانى تانى من بطولة غادة عبدالرزق، أحمد آدم، ثراء جبيل، بيومي فؤاد، وآخرين إلي جانب عدد من ضيوف الشرف وهو من اخراج شريف إسماعيل، ومن تأليف محمد نبوي.