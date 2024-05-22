كلاكيت تاني مرة.. سلوى عثمان أمام دنيا سمير غانم في فيلم روكي الغلابة

تواصل الفنانة سلوى عثمان تصوير مشاهدها ضمن أحداث فيلمها الجديد «روكي الغلابة» مع الفنانة دنيا سمير غانم، والتي تتعاون معها للمرة الثانية على التوالي بعد مسلسل جت سليمة، في الموسم الرمضاني 2023، والذي نجح في تحقيق ردود أفعال إيجابية.

كواليس مشاركة سلوى عثمان في فيلم روكي الغلابة

وأوضحت الفنانة سلوي عثمان في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنها تشارك مع دنيا في فيلمها الجديد روكي الغلابة، والذي تجسد من خلاله شخصية زوجة الفنان محمد رضوان، وهو مدرب الملاكمة الخاص بـ روكي، والتي تقدم دورها الفنانة دنيا سمير غانم، مشيرة إلى أنه يتبقى أسبوعان ويتم الانتهاء من تصويره بالكامل.

وأضافت أن أحداث الفيلم كوميدية، والتعاون مع الفنانة دنيا سمير غانم يسيطر عليه الحب والتفاهم، مشددة على موهبتها الكبيرة والتزامها في التصوير وهي من أهم عوامل النجاح لأنه ينعكس على الشاشة أمام الجمهور، متابعة: «دنيا سمير غانم ممثلة متمكنة واستعراضية وتقدر تعمل كل الأدوار اللي محدش يقدر يعملها».

أبطال فيلم روكي الغلابة

فيلم روكي الغلابة من بطولة دنيا سمير غانم، محمد ممدوح، محمد ثروت، بيومي فؤاد، وهو من إخراج أحمد الجندي وتأليف كريم يوسف.