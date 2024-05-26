سعر سبيكة الذهب اليوم الأحد 26-5-2024.. تبدا من 1000 جنيه

يتابع الراغبون في الاستثمار في الذهب سعر سبيكة الذهب اليوم في مصر بمحلات الصاغة مع إضافة الضريبة والمصنعية، ويتراوح سعر سبيكة الذهب ما بين ألف جنيه و3 ملايين و600 ألف جنيه، حسب وزن السبيكة.

وترصد «الوطن»، من خلال السطور التالية سعر سبيكة الذهب اليوم في مصر اليوم الأحد 26-1-2024، وفقًا لشركة جولد إيرا العالمة في مجال صناعة السبائك.

سعر سبيكة الذهب 1 جرام

يبلغ سعر سبيكة الذهب 1 جرام في محلات الصاغة المصرية 3637 جنيها.

سعر سبيكة الذهب 0.25 جرام

سجل سعر سبيكة الذهب الربع جرام في محلات الصاغة المصرية 1004 جنيهات.

سعر سبيكة الذهب 0.50 جرام

تسجل سعر سبيكة الذهب 0.5 جرام في محلات الصاغة المصرية 1898 جنيها.

سعر سبيكة الذهب 5 جراما

تبلغ سعر سبيكة الذهب 5 جرامات في محلات الصاغة المصرية 118 ألفا و155 جنيها.

سعر سبيكة الذهب 20 جراما

سجل سعر سبيكة الذهب 20 جراما في محلات الصاغة المصرية 72,622 جنيها.

سعر سبيكة الذهب 50 جراما

فيما سجل سعر سبيكة الذهب 50 جرامًا في محلات الصاغة المصرية 181,557 جنيها.

سعر سبيكة الذهب 100 جرام

وبلغ سعر سبيكة الذهب 100 جرام في محلات الصاغة المصرية 363 ألفا و114 جنيها.

سعر سبيكة الذهب الكيلو

وسجل سعر سبيكة الذهب الكيلو جرام في محلات الصاغة المصرية 3 ملايين و600 ألف جنيه.