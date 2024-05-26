«تعليم القاهرة» تعلن عناوين ومقار مراجعات الثانوية العامة في المدراس

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة برعاية أيمن موسى وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، عن جدول وعناوين ومقار مراجعات الثانوية العامة في المدراس لمبادرة تقدر في 10 أيام بجميع الإدارات التعليمية، ضمن التعاون بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ومؤسسة حياة كريمة، ووفقاً لتوجيهات اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة بتقديم الدعم التام لأبنائنا الطلاب.

إعداد مراجعات للثانوية العامة

وأكّدت مديرية التعليم بمحافظة القاهرة أنَّه تم إعداد مراجعات للثانوية العامة لضمان تحقيق أقصى استفادة لأبنائنا الطلاب من مراجعات الثانوية العامة، إذ تعد هذه المراجعات النهائية فرصة ذهبية للطلاب لمراجعة المنهج الدراسي كاملاً مع نخبة متميزة من أكفأ المعلمين الذين يمتلكون المهارات والخبرات للوصول بالطلبة إلى القمة.

وأضافت مديرية التربية التعليم بمحافظة القاهرة، أنَّ تقديم مراجعات الثانوية العامة بالمدارس هي إضافة الى تقديم الدعم النفسي والمعنوي والغذائي إلى الطلاب، وكذلك تخفيف العبء عن كاهل أولياء الأمور.