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استمرار فعاليات مسابقة أوائل الطلبة في الإدارات التعليمية بالوادي الجديد

كتب:

هدير محمود
05:52 م | الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
أوائل الطلبة بمحافظة الوادي الجديد

أوائل الطلبة بمحافظة الوادي الجديد

تواصل مديرية التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، اليوم، فعاليات مسابقة أوائل الطلبة للشهادتين الإعدادية والثانوية، بهدف خلق روح التنافس العلمي بين الطلاب داخل المدارس في المحافظة. 

مسابقة أوائل الطلبة بمحافظة الوادي الجديد

وأكد المهندس سيد عبدالعزيز، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، في تصريح خاص لـ«الوطن»، استمرار فعاليات مسابقة أوائل الطلبة للشهادة الإعدادية والثانوية  للعام الدراسي الحالي.

خلق روح التنافس بين الطلاب بجميع المدارس

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم في المحافظة، أهمية المسابقة في تدريب الطلاب على كيفية الإجابة النموذجية وتشجيعهم على التفوق العلمي وكذا الروح التنافسية بين الطلاب بجميع المدارس، منوهًا بالتزام الجميع بالشفافية والموضوعية والحيادية للوصول لأفضل النتائج.

ووجه وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، خالص الشكر والتقدير لجميع القائمين على العمل بالإدارات التعليمية المختلفة للجهد المبذول في المسابقة، والحرص على ظهور جميع اللقاءات بالمظهر اللائق، والمشرف متمنيا للجميع التوفيق والسداد.

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