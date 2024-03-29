حركة تنقلات وترقيات في الإدارات التعليمية بمحافظة الإسكندرية

أعلن الدكتور عربى أبو زيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية، عن حركة تنقلات وترقيات لمديري عموم الإدارات التعليمية، نتيجة وصول بعضهم لسن التقاعد ولضرورة تنشيط بعضها بتحركات بينها، بالإضافة إلى ترقية بعض الوكلاء إلى مناصب مديري عموم وترقية بعض الوكلاء.

وكلاء جدد

وأكد في تصريحات لـ«الوطن»، أن الحركة صدرت الخميس، لخدمة التعليم بالمحافظة، حيث تم تنفيذ حركة تنقلات بين الإدارات التعليمية وترقية بعضها وتصعيد وكلاء لشغل مناصب تم ترقيتهم من وكلاء إلى مدراء عامين، وبلغت علا سليمان مدير عام إدارة وسط الإسكندرية التعليمية السن القانوني، وشملت الحركة نقل مدراء عامين من إدارة لأخرى وتكليف وكلاء جدد بدلاً من تم تصعيدهم وترقيتهم.

حركة التنقلات والترقيات

أضاف أنه تم نقل محمد بسيوني، مدير عام إدارة العامرية التعليمية، من إدارة العجمي برئاسة عادل حسين، إلى إدارة وسط التعليمية برئاسة هبه سليمان. تم ترقية جلال عيد، مدير عام إدارة شرق، من إدارة برج العرب برئاسة خلود أبو العلا. وتم تعيين روحية أبو غالي مديرة عامة لإدارة الجمرك التعليمية، ورحاب جابر مديرة عامة لإدارة برج العرب التعليمية. بالإضافة إلى تكليف خالد حماد وكيلاً لإدارة العجمي التعليمية، والسيد الأزوك وكيلاً لإدارة الجمرك، وناصف ماهر وكيلاً لإدارة برج العرب.